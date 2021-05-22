В Минздраве обратили внимание на то, что по состоянию на 22 мая пандемия коронавируса больше всего распространена на Донетчине.

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Какие регионы попали в "желтый" список

В министерстве считают, что "желтыми" являются Город Киев и 23 области, а именно:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.



Регионы со значительным распространением COVID-19 / данные Минздрава

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.