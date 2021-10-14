Україна почала бити свій попередній антирекорд. Новий штам Дельта справді є нещадним до невакцинованих.

Важно В Украине число смертей от COVID-19 может достичь 92 тысячи до конца года, – KSE

Серед тих українців, яким знадобилася останніми днями реанімація, невакцинованими є аж 97%. Тяжкі ускладнення і смерті зараз лише в тих, хто не вірить у вакцину чи боїться її.

Або ж кому лінь встати з дивану і дійти до найближчого пункту щеплення, яких в нас, напевно, вже мільйон. Наразі в Україні від COVID-19 померло 59,5 тисяч людей.

Вже завтра (14 жовтня – 24 канал) буде кругла цифра – 60 тисяч інфікованих. Це – населення всього Ірпеня, Стрия чи Чорноморська.

Тобто в нас вже ціле "місто" вимерло від COVID-19. Але чимало українців і досі твердять про "вигадану хворобу" і неперевірену вакцину.

Хтось обов'язково причепиться до цифри у 97% невакцинованих в реанімації і запитає, як так може бути, що і 3% вакцинованим також може знадобитись медична допомога. В мене на це є відповідь:

або це статистична похибка;

або помилка в паперах;

або в реанімаціях перебувають хитромудрі українці, які купили COVID-сертифікат.

Україна увійшла до п'ятірки країн із найбільшою смертністю від COVID-19. Херсонська область – вже у червоній зоні. На черзі – Донецька, Одеса та Сумська області.

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В Україні багато хворих дітей

Критична ситуація в Києві, де кількість хворих стрімко зросла. Особливо багато інфікованих дітей. Це також особливість штаму Дельта.

Саме тому, до речі, Міністерство охорони здоров'я радить на тиждень раніше відправити школярів на осінні канікули. Це мали зробити з 25 жовтня, але вирішили вже 18 жовтня припинити навчання в школах.

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Невакцинованих вчителів відсторонятимуть від роботи вже через 2 тижні – тобто від початку листопада. Водночас відсторонятимуть їх без збереження зарплатні.

Можете називати це неконституційним примусом до вакцинації, але я, наприклад, обома руками "за" подібну практику.

Адже треба розуміти, що діти у школах усі, без винятку, невакциновані, тобто перебувають в зоні ризику. Хворий на COVID-19 вчитель може стати "суперпоширювачем", від якого діти принесуть штам ще й додому.

Тому я вважаю, у школах (в місцях скупчення тисяч дітлахів) розумно мати на 100% прищеплений персонал. Вони можуть без проблем це зробити за 2 тижні.



Невакцинованих вчителів відсторонятимуть від роботи / Фото Getty Images

Встигнути можна, зважаючи, що в нас є вакцина у достатній кількості: хочеш "найлагіднішу" до організму китайську – будь ласка, хочеш найсучаснішу американську – така в нас теж є.

Є вчителі, які апелюватимуть до "молота відьом" авторства монахів-домініканців, які кричатимуть, що вакцинуватися їм релігія не дозволяє.

Вони наполягатимуть, що в них і так сильний імунітет, адже вони вже 10 років поспіль практикують уринотерапію і на крайній випадок в них ще залишилася заряджена вода через телевізор Кашпіровським.

На мою думку, таких і без COVID-19 не можна до дітлахів і на гарматний постріл підпускати.

Через 1,5 тижні, з 21 жовтня, невакцинованих не пускатимуть ні в поїзд, ні в автобус. Тобто без щеплення просто неможливо буде подорожувати Україною.

Якщо ви таку подорож собі плануєте, то майте на увазі, що вам обов'язково для цього буде потрібен сертифікат – або ж паперовий, або ж в смартфоні у додатку Дія.

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Перевірятиме такі сертифікати поліція. Вона вже отримала на свої планшети необхідне програмне забезпечення. Думаю, ми обов'язково почуємо про рейди поліції залізницею і про блок-пости на трасах, де вони зупинятимуть автобуси й перевірятимуть усіх пасажирів.

Якщо думаєте, що я перебільшую з блок-постами, то ви помиляєтеся. Адже такі блок-пости є вже на в'їзді до Одеси – там критична наповненість лікарень. Місто із дня на день перейде у червону зону з усіма можливими карантинними заборонами.