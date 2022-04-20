Ювенальные прокуроры сообщают, что количество раненых детей также увеличилось. Теперь их 373, но цифры неокончательные из-за интенсивности боевых действий.

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В каких регионах пострадали дети

Больше всего пострадавших детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25. В Киеве пострадали 16 детей, в Сумской области также 16, а в Житомирской – 15.

Прокуроры рассказали о нескольких ужасных случаях, в которых пострадали дети. В частности, 15 марта в селе Старая Буда Бучанского района Киевской области из-за обстрела жилого дома получили ранения двое детей 6 и 8 лет. В тот же день российские оккупанты принудительно переправили их в город Мозырь в Белоруссии.

Также 18 апреля во время обстрела был ранен 16-летний подросток. Случай произошел в селе Берестово Бахмутского района Донецкой области.

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