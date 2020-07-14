Массовое использование бытовой химии с содержанием фосфатов и других соединений фосфора является одним из главных факторов загрязнения рек и озер Украины. Именно из-за них и цветет вода. Подробнее об этом явлении – читайте дальше.

Однако на цветение воды влияют также и много других факторов. Об этом в утреннем шоу на 24 канале сообщил Максим Сорока, эксперт по экологической безопасности и мониторингу окружающей среды.

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По его словам, влияние на это имеют все биогенные элементы: фосфор, азот и прежде всего – калий. А также климатические явления – аномальные жара и засуха, которые мы наблюдали в этом году весной. Они способствовали тому, что цветение и сверхцветение воды в Днепре началось так рано.

Цветение воды – это защитная реакция водной экосистемы на все, что мы в нее вложили в течение зимы, весны. Как только приходит жара, как только вода начинает прогреваться, происходит быстрый рост этих бактерий,

– подчеркнул эксперт.

Сорока отметил, что если сравнивать влияние моющих средств с влиянием промышленности или сельского хозяйства, следует обратиться к международному опыту. Он свидетельствует, что в целом он является большим, чем всех домохозяйств.

"Страны Евросоюза и Япония решали проблему загрязнения биогенными элементами прежде всего именно в этих отраслях. А уже потом переходили к домохозяйствам", – пояснил он.

В 2020 году цветение Днепра началось раньше, чем обычно / Фото "Информатор Днепр"

Цветение воды: в чем опасность

Как пояснил Сорока, при сверхцветении и большой концентрации сине-зеленых водорослей во время их разложения образуются токсичные соединения. Некоторые из них являются аллергенными. В большинстве случаев это не является опасным фактором.

Однако для уязвимых категорий, которые имеют аллергические реакции или повреждения иной природы, это представляет опасность. Поэтому врачи всегда рекомендуют не купаться в таких водоемах.

Как цветет Днепр / Видео "Информатор Днепр"

Бытовая химия с содержанием фосфатов: есть ли альтернатива

По словам эксперта, на рынке уже есть моющие средства, которые вообще не содержат соединений фосфатов или общих соединений фосфора. Но следует понимать: если отказываемся от содержания фосфора в моющих средствах, мы замещаем их другими поверхностно-активными веществами.

Здесь есть особая опасность. Когда мы замещаем их неионогенными веществами, которые не разлагаются биологически, мы создаем условия, в которых органические вещества поступают в водоемы. Бактерии и водоросли не способны их разложить,

– подчеркнул он.

И добавил, что вопрос фосфатных или бесфосфатных моющих средств гораздо шире, чем сейчас обсуждается в Украине.

Как предотвратить загрязнение

Сорока посоветовал использовать как можно меньше воды и любых моющих средств. А кроме этого – влиять на власть и требовать от нее всех обязательств перед ЕС. Например, выполнение директивы по контролю качества воды, контролю и мониторингу всех водных ресурсов.

"Если вы отдыхаете на реке или на море, и видите, что происходит стихийное загрязнение или кто-то просто выбрасывает что-то на пляже, – это тоже является источником загрязнения. Если молчите об этом – тоже создаете дополнительные условия для цветения", – заверил эксперт.

Цветение – это результат многолетнего воздействия. И не только фосфатов, но и всех нитратов и соединений азота, содержащиеся в сбросах промышленности или систем канализации. Так что не надо быть равнодушными, начинать нужно, конечно, с себя,

– отметил Сорока.

Однако пояснил: нельзя просто взять и на законодательном уровне запретить какую-то часть экономики. Ведь к этому решению развитые страны шли много лет и через определенные институты.

Эксперт сравнил эту проблему с полиэтиленовыми пакетами. "Запрет ни к чему не привел. Только образовательные мероприятия, работа с населением и постепенное объяснение могут дать результат", – отметил он.

Максим Сорока о суперцветении рек: смотрите видео