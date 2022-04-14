Появится и новая институция – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Соответствующий законопроект поддержали 359 парламентариев.

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Вместо Комиссии будет уполномоченный

Уполномоченный будет должностным лицом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он заменит комиссию по вопросам пропавших без вести. Как отметили нардепы, из-за неопределенного правового статуса она, так и не смогла начать свою деятельность и выполнять возложенные обязанности.

Ответственность за невыполнение требований

Кроме этого, депутаты 353 голосами поддержали и внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Поэтому за невыполнение требований уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, будет грозить административная ответственность.

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