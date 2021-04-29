Законопроект №5308 одобрили на заседании Верховной Рады 29 апреля. В ближайшее время государство сможет предоставить украинцам 8 тысяч ипотек на покупку жилья.

Что предусматривает законопроект

Согласно документу, в Украине появится новое ведомство – ЗАО "Укрфинжилье". 100% его акций будет принадлежать Министерству финансов, то есть государству.

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Целью "Укрфинжилья" является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействия и внедрения кредитов, обеспечения украинцев жильем, а также получения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности,

– говорится в законопроекте.

Документ содержит такие дополнения

В бюджет-2021 вносятся изменения – увеличение предельного размера государственного долга на 20 млрд гривен.

На эту сумму Минфин выпустит облигации внутреннего государственного займа. Их приобретут в государственную собственность выпущенные в ходе дополнительной эмиссии акции "Укрфинжилье".

К кампании приобщат Государственное ипотечное учреждение.

По словам народного депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной, "Укрфинжилье" фактически будет посредником между банком и населением.

"Украинцы смогут брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку 7% годовых. Еще предполагается выпуск гособлигаций на 20 миллиардов гривен", – пояснила чиновница.

Заметим, согласно документу, государство купит 12 тысяч квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

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