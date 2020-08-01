Война длится дольше, чем можно было себе представить.

Гинуть сміливі, красиві, сповнені життя люди.

Зверінть увагу! Як це ти не знаєш російської? Чому носії української почуваються дискримінованими в Україні

Де український контент?

Я собі думаю, що всі ті, хто тут, всередині країни, в безпеці, навіть попри наші COVID-19 і тривожності, мали би творити таку міцну українську державу, на яку ворог навіть не наважувався би зазіхати.

Творити український простір: український бізнес, україномовну освіту і культурний простір, україномовний медійний контент. Ми створюємо книжки українською мовою, я пишу поезію, пісні українською. Збираю￼ся робити відеопроєкт з українськими митцями.

Але мені бракує в рідній країні поваги до мене як україномовної людини.

І бракує україномовного контенту. Бо на YouTube мені викочує мільйон російськомовних фільмів, мультів і відеоблогів. Бо відкриваєш безліч сайтів – і першою відкривається російська. Бо booking пропонує мені написати зауваження російською і англійською.

Ми досі не зрозуміли, що мова = безпека

Але це питання до кожного з нас. Чому так мало досі україномовного контенту?

Чому ніхто не береться робити для дітей відео про їхні улюблені ігри, лєго-іграшки – з україномовними коментаторами?

Чому україномовного контенту для малюків дуже мало і він, м'яко кажучи, переважно відстійний, а для трохи старших ну взагалі нема? (Не кажіть мені про прекрасно озвучені українською відомі мультфільми – їх все одно в багато разів менше, аніж російською).

До теми: Діти глузували з нашої "мужицької" мови: ця історія триває вже 150 років

Рахуємо аудиторію і не віримо, що українців достатньо, щоб це монетизувати? Це як із серіалами, які знімалися на "всьо СНД". Це невіра.

І це питання до кожного громадянина: чи розуміє він пряму залежність таких понять, як "державна мова" і "державна безпека". І незалежність, 29-ту річницю якої нам скоро святкувати.