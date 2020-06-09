13 – 14 июня состоится форум новой эпохи "На границах" – первое в Европе виртуальное интерактивное событие для гражданского общества.

Событие соберет на цифровой платформе 2000 участников, определенных путем конкурсного отбора, а также ведущих экспертов, лидеров мнений, мыслителей, артистов и художников. Инициатором форума является Фонд социальных инноваций "Из страны в Украину" при содействии проекта USAID DG East.

Украинская компания ZLAB специально для мероприятия создала виртуальное пространство, в котором можно будет взаимодействовать, выбрав себе аватара. Уникальные свойства платформы дают возможность общаться с группами людей в режиме виртуального времени, обмениваться сообщениями в секретных чатах, слушать лекторов, посетить выступления артистов, делиться впечатлениями в социальных сетях и даже делать селфи. Это будущее массовых событий, особенно, в условиях, когда личное взаимодействие существенно ограничено.

Среди кураторов форума, которые станут менторами и координаторами дискуссий, – Валентин Красноперов, Игорь Козловский, Ирина Бек, Екатерина Сафонова, Олег Боднар, Младена Качурец, Алена Северенчук и Юлия Федив. Во время дискуссионных панелей будут обсуждаться вопросы личной идентичности в условиях кардинальных изменений, роль общественной активности в современном мире и вектор будущего развития Украины. "На границах" намерен начать важный национальный диалог, который будет продолжаться и после его окончания.

"Форум прежде всего рассчитан на людей, которые в силу обстоятельств оказались в непривычных условиях – внутренне перемещенных лиц, жителей Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Мы предлагаем собраться, чтобы вместе найти ответ на вопрос "Как это – быть украинцем сегодня и завтра? Что может сделать каждый из нас, чтобы улучшить жизнь своей общины и страны?". Приглашаем всех, кто стремится найти свое место в новых реалиях, разделить с нами этот уникальный опыт", – отметил глава правления Фонда социальных инноваций "Из страны в Украину" и идейный вдохновитель форума Денис Блощинский.

Кроме этого, каждый из участников сможет поучаствовать в создании "Книги 2000 авторов" – сборника размышлений и историй успеха, метких мыслей и открытых вопросов о реальной жизни украинцев, собранных во время мероприятия. А вечером форум пригласит гостей на уникальную развлекательную программу в виртуальной реальности при участии Alyona Alyona, ТНМК, БЕZ Обмежень, O.Torvald и других.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе и узнать больше о форуме, переходите по ссылке.