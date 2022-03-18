Это Президент Украины Владимир Зеленский отметил во время обращения к украинцам 18 марта, передает 24 канал.

Внимание Зеленский обратился к украинцам в 23 день войны

Поручил Кабинету Министров, секретарю СНБО и спикеру Верховной Рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставки всех необходимых товаров из-за рубежа,

– заявил Владимир Зеленский.

Прежде всего это касается продуктов питания, горючего и других товаров, которые удовлетворяют базовые потребности общества.

Война – не время для того, чтобы бюрократы, карьеристы из разных ведомств затрудняли обеспечение людей. Мы хотим максимально упростить прохождение через таможню всех товаров, которые необходимы сейчас украинцам,

– пояснил Президент.

Таможенники должны понимать вызовы военного времени

И подчеркнул, что если для этого надо убирать налоги и акцизы на время военного положения, это нужно сделать.

Если для этого надо убрать таможенников, которые не понимают задач военного времени, действовать быстро, – мы это сделаем,

– добавил Зеленский.

Не время на бюрократию

По его мнению, украинские границы должны быть открытыми для всего, что нужно людям. Поэтому, подчеркнул, ждет соответствующих решений до конца дня. А потом – и поддержки от народных депутатов.

Потому что каждый сейчас должен работать только на украинцев, только на наше государство, на оборону. Не на амбиции. Не на страхи. Не на бюрократию. Все – для защиты Украины,

– подчеркнул Президент.

Обращение Владимира Зеленского 18 марта: смотреть видео