Главный санитарный врач отметил, что в случае ухудшения эпидемситуации станут более частыми визиты в регионы. В то же время будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
Читайте также Когда Украину переведут в "желтую" зону карантина: ответ Минздрава
Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций,
– сказал Игорь Кузин.
Он также добавил, что ВОЗ вскоре запустит пилот о деперсонализированном мониторинге состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.
Ситуация с COVID-19 в Украине
- заболели 2 321 156 человек;
- выздоровели 2 223 272 человека;
- умерли 54 457 пациентов.