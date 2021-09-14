Главный санитарный врач отметил, что в случае ухудшения эпидемситуации станут более частыми визиты в регионы. В то же время будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

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Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций,

– сказал Игорь Кузин.

Он также добавил, что ВОЗ вскоре запустит пилот о деперсонализированном мониторинге состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.

Обратите внимание! Кабинет министров изменил карантинные ограничения в Украине. Так COVID-сертификаты будут разделяться на "желтые" и "зеленые". В этих документах будет информация о вакцинации, отрицательном результате теста (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса.

Ситуация с COVID-19 в Украине