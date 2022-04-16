Спасателям и представителям других служб приходится работать там не покладая рук. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

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Разминирование и возобновление работы госструктур

Сейчас в освобожденных городах и селах начали возобновлять поставки электричества, воды и газа. Также там начинают работать полиция, почты, структуры государственной и местной власти.

Кроме этого, на территории 338 из этих населенных пунктов начали работу гуманитарные штабы. Там, где это возможно, снова возобновили работу образовательных учреждений и скорой помощи.

Объем работ – действительно колоссальный. Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба, но все равно значимых для нас, для Украины. Проводим разминирование,

– сказал президент.

Также он добавил, что сейчас идет разминирование. Когда наши защитники выбивают врагов, те при отступлении всегда оставляют много мин и других взрывных устройств.

Поблагодарил дорожников и железнодорожников

С 16 апреля возобновится железнодорожное сообщение с Черниговом и Нежином. Также ранее уже снова начали курсировать поезда между городами Сумской области.

Команды Укравтодора и Укрзализныци сейчас продолжают работать очень эффективно. Президент выразил им благодарность за эту скорость. Они ведь возвращают людям ощущение нормальности жизни. Именно это россияне пытались уничтожить навсегда.

Обращение главы государства за 15 апреля: смотрите видео