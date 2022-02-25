Обстрелы происходят и в жилых районах. В результате погибают и получают тяжелые травмы гражданские. Однако украинские защитники продолжают оказывать жесткое сопротивление и наносят оккупантам сокрушительные потери.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Украине нет обучающих сирен

Оккупанты распространяют в ряде соцсетей о том, что сирены, которые включают в украинские города, чтобы предупредить людей об угрозе, якобы обучающие.

Это фейк! Сейчас война – нет обучающих сирен. По всей Украине, особенно в Киеве! Если раздается сирена – это сигнал угрозы,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание, если в вашем городе включили сирену, необходимо следовать указаниям Департамента по вопросам гражданской защиты и немедленно пойти в укрытие или помещение без окон. Кроме этого, нужно сообщать о тревоге своим соседям, лицам с ограниченными возможностями.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.