Участие в совещании приняли премьер-министр Денис Шмыгаль и другие члены Кабинета Министров.

Важно Ученый Киндзельський получил звание Героя посмертно: спасал ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Владимир Зеленский обратился к тем, кто боролся на Чернобыльской АЭС.

Хочу поблагодарить каждого, кто отдал свою жизнь, тех, кто остался жив, но навсегда похоронил свое здоровье,

– сказал глава государства.

Он также подписал указ о дополнительных мерах по празднованию и чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Зеленский: "В Украине возобновят программу по обеспечению жильем чернобыльцев"

Что предусматривает документ

Он вводит знак отличия президента Украины "за участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы" для чествования граждан, которые непосредственно принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Я знаю, что появления этой награды десятки лет ждали сотни тысяч героев нашего государства, Героев Советского времени – ликвидаторов. Теперь эта награда появится. Я буду счастлив наградить ею всех героев-ликвидаторов,

– пояснил президент.

Указом также предусмотрено увеличение президентской стипендии для:

военнослужащих,

пожарных,

служащих и работников органов внутренних дел Украины.

Речь идет о тех людях, которые 26 апреля 1986 года принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС, его охране и подверглись значительному радиоактивному облучению. Размер стипендии вырастет с 5800 гривен до 9670 гривен. Повышение получат более 50 стипендиатов.

Для решения жилищных проблем ликвидаторов Зеленский поручил правительству принять меры по обеспечению их жильем, предусмотрев соответствующее финансирование.

В следующем году мы восстанавливаем государственную программу обеспечения жильем участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,

– сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что Кабинет Министров должен как можно скорее начать выполнение указа, чтобы он был реализован до апреля следующего года. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что одним из приоритетов деятельности правительства в сфере социальной политики остается улучшение условий жизни участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, их социальная защита.

Обратите внимание! В Украине 1,7 миллиона человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, из которых более 185 тысяч – непосредственно ликвидаторы.