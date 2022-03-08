О развивающейся инициативе для детей сообщили в телеграм-канале "Слуга народа". В частности, рассказали, что детский сад онлайн – это инновационная платформа для раннего развития ребенка, где есть ежедневное электронное планирование занятий для детей, что очень актуально и полезно в период войны.

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Как воспользоваться услугой детский сад онлайн:

ШАГ 1: Перейти на телеграм-канал: t.me/mrleader_brand и зарегистрироваться.

ШАГ 2: Зарегистрироваться на сайте в качестве родителей или детского сада и выбрать возраст вашего ребенка.

ШАГ 3: Активировать бесплатный доступ к программе на сайте.

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