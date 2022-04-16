Эта карта размещена на официальном сайте ГСЧС Украины. Поэтому она доступна каждому жителю страны.

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Как выглядит эта карта

При вхождении в новый раздел сайта ГСЧС можно сразу увидеть карту всех областей. На каждой указано количество обезвреженных боеприпасов и обследованную площадь.



Карта разминирований ГСЧС / Скриншот

Также можно нажать на конкретную область, и тогда уже показывается более подробная карта. Там видны места атак россиян, где есть много бомб и снарядов. К сожалению, работает это пока только в одном регионе – Киев.



Карта разминирований в Киевской области / Скриншот

Шмыгаль призвал быть осторожными

Во время своего брифинга за 15 апреля о взрывчатке высказался премьер-министр Денис Шмыгаль. Он призвал украинцев быть осмотрительными и предупреждать об опасности своих детей.

МВД уже поручено увеличить количество саперов, но обследовать нужно десятки тысяч километров,

– объяснил политик.

Он призвал ходить только в места, которые проверены и признаны безопасными. Следует отметить, что безопасность территории могут подтвердить только госработники.

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