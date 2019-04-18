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      Украине нужно самой инициировать антидемпинговые расследования, – глава комитета ВР

      21 Читати новину українською
      Виктор Галасюк
      Виктор Галасюк / clubofrome.org.ua

      Одним из инструментов для развития промышленности Украины должно стать введение антидемпинговых мер со стороны Украины.

      Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюк в ходе форума "Промышленная политика и горно-металлургический комплекс: мировой опыт для Украины", сообщает телеканал 24.

      По словам Галасюка, антидемпинговые расследования могут стать мощным инструментом для защиты интересов украинских производителей в мире.

      "Украина должна сама инициировать антидемпинговые расследования. Чтобы это сделать, мы уже сейчас в парламенте проводим пакет законопроектов по торговой защите, который предоставит украинскому правительству очень мощные инструментарии для защиты интересов украинских производителей на мировой арене", – заявил Галасюк.

      В материале также говорится о том, что для того, чтобы достойно конкурировать на международных рынках, отстаивать интересы производителей и побеждать в торговых спорах, Украине нужно разработать собственную промышленную стратегию. Именно это позволяет развитым странам мира суммарно генерировать 90 процентов мирового ВВП и быть лидерами в определенных отраслях экономики.

      Также, по мнению участников форума, внимание государства должно быть направлено на поддержку предприятий горно-металлургического комплекса, которые создают 12 процентов ВВП, обеспечивают треть экспортных возможностей Украины и ежегодно привлекают десятки миллиардов гривен инвестиций.

      В целом, защита национального производителя, по словам народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам транспорта Владимира Гусака, является необходимой, в том числе, в части кредитования.

      "Надо принять пакет законопроектов по защите национального производителя, по обеспечению льготного кредитования приоритетных отраслей экономики и по улучшению экономического климата в стране вообще", – заявил Гусак.

      blog_ava
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      Теги: Металургия ВВП Министерство промышленной политики
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