Недавно глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Владимир Зеленский – расист и неонацист и якобы "дает свою охрану, чтобы нацисты спокойно проводили свои факельные шествия". Дмитрий Кулеба жестко ответил на эту чушь.

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Лавров позволяет персональные выпады в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Лавров, поймите: сейчас единственная идеология в Украине – это Народная война против российских захватчиков. Вы бросили в мясорубку русских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не отстраняется от своих людей на расстоянии футбольного поля, а защищает Украину вместе с нашими военными и гражданами.

"Именно Россия, а не Украина, прибегает к преступным практикам нацизма и будет нести за это ответственность", – заключил Дмитрий Кулеба.

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