Украинка Екатерина Садурская стала первой женщиной в мире, которая погрузилась без ласт на глубину 90 метров

Спортсменка стала первой женщиной в мире, которой удалось достичь такой глубины без дополнительного снаряжения. Для сравнения: результат ближайшей соперницы составляет 79 метров. Так, отрыв Садурской составляет 11 метров, сообщает 24 Канал.

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Как Екатерина Садурская установила мировой рекорд?

Отметка в 90 метров без ласт поддавалась лишь единицам даже среди мужчин. За всю историю фридайвинга на такую глубину смогли погрузиться лишь шестеро спортсменов.

Один вдох, отсутствие ласт и 90 метров толщины воды над головой – это испытание на пределе человеческих возможностей.

Украинка установила рекорд по фридайвингу / Фото Элли Рейли, предоставленные 24 Каналу

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Чтобы понять масштаб достижения украинки, стоит учесть несколько фактов:

90 метров – это почти высота киевской статуи "Родина-Мать" от пьедестала до конца меча, погруженного под воду.

10 атмосфер – такое давление испытывает тело фридайвера на этой глубине. Объем легких при этом уменьшается примерно в десять раз.

2–4 дня – столько времени может потребоваться организму для восстановления после одного такого погружения.

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Менее чем за полгода до нового достижения Екатерина Садурская пережила непростой опыт на соревнованиях. В июле спортсменка пыталась установить рекорд на глубине 89 метров, однако из-за травмы и истощения потеряла сознание на финише и была дисквалифицирована.

В июле этого года я собиралась установить рекорд на глубине 89 метров, но за неделю до старта получила травму. Пришлось срочно залечивать раны и проходить курс антибиотиков. Я все же вышла на старт, но истощенный организм не выдержал предельной нагрузки – уже на финише я впервые за 10 лет карьеры пережила блэкаут и была дисквалифицирована. Это был сложный опыт, который заставил меня пересмотреть подход к подготовке– поделилась Екатерина Садурская.

Из-за полномасштабной войны в Украине нет надлежащих условий для глубоководных тренировок. Поэтому уже несколько лет подряд спортсменка вынуждена постоянно переезжать из страны в страну, фактически каждый месяц меняя место пребывания.

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Екатерина сознательно подчинила личную жизнь и комфорт одной цели – представлять Украину на международных соревнованиях и поднимать украинский флаг на мировых аренах.

Полномасштабная война стала для меня стимулом выходить на международные соревнования и ставить спорт в приоритет. Моя попытка сегодня – это напоминание миру о несокрушимости и непобедимой силе украинского народа, который продолжает сражаться до конца и не сдается ни под непрекращающимся огнем, ни в условиях полного отсутствия воды, тепла, света и коммуникаций– подчеркнула Екатерина Садурская.

Отметим, что для Екатерины это уже десятый мировой рекорд в этой дисциплине за последние четыре года. Первую она установила в 2023 году, погрузившись на 73 метра. С тех пор спортсменка улучшила свой результат на 17 метров.