Первый звонок одной из женщин попал на видео, обнародованное главой Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлией Приймак. Защитница звонила по телефону своей дочери Софии, пишет 24 Канал.

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Украинская защитница впервые после плена позвонила по телефону дочери

На опубликованном видео хрупкая защитница с цветами позвонила с телефона руководительницы Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлии Приймак.

Ало... Софийка... Девочка моя, доченька! Это мама. Я люблю тебя, котик. Я в Украине. Жди меня, я скоро буду дома,

– сказала защитница дочери.

Она также попросила позвонить бабушке и сказать, что она жива и здорова. Ребенок спрашивает мать, где именно она находится. На что защитница отвечает: "Я не знаю, котик, где я. Я в Украине, это точно!".

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Далее Юлия Приймак объяснила девочке, что сначала мать переведут в госпиталь, ее обследуют, полечат, дадут ей личный телефон, чтобы она могла звонить родным в любой момент.

Она вам сразу позвонит по телефону. Она помнит ваш номер... Ваша мама жива, мама в Украине, дома уже. Все необходимое для нее мы сделаем, окажем помощь и мамочка вас наберет,

– объяснила Юлия Приймак.

"Жди меня, доченька, скоро буду дома!" – добавила защитница. Далее женщина обняла представительницу Координационного центра и благодарила ее, что дали позвонить ребенку.

Украина вернула 130 защитников и защитниц

Украина смогла вернуть еще 130 наших защитников и защитниц. Обмен состоялся 7 марта.

Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали",

– заявил глава Офиса Президента.

Андрей Ермак добавил, что 35 военных – это бойцы из Донецкого направления – их взяли в плен в районе Соледара и Бахмута.



Украина вернула наших бойцов /Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что младшему освобожденному еще не исполнился 21 год. Старшему герою скоро будет 64 года.