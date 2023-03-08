Первый звонок одной из женщин попал на видео, обнародованное главой Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлией Приймак. Защитница звонила по телефону своей дочери Софии, пишет 24 Канал.
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Украинская защитница впервые после плена позвонила по телефону дочери
На опубликованном видео хрупкая защитница с цветами позвонила с телефона руководительницы Центрального представительства Координационного Штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлии Приймак.
Ало... Софийка... Девочка моя, доченька! Это мама. Я люблю тебя, котик. Я в Украине. Жди меня, я скоро буду дома,
– сказала защитница дочери.
Она также попросила позвонить бабушке и сказать, что она жива и здорова. Ребенок спрашивает мать, где именно она находится. На что защитница отвечает: "Я не знаю, котик, где я. Я в Украине, это точно!".
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Далее Юлия Приймак объяснила девочке, что сначала мать переведут в госпиталь, ее обследуют, полечат, дадут ей личный телефон, чтобы она могла звонить родным в любой момент.
Она вам сразу позвонит по телефону. Она помнит ваш номер... Ваша мама жива, мама в Украине, дома уже. Все необходимое для нее мы сделаем, окажем помощь и мамочка вас наберет,
– объяснила Юлия Приймак.
"Жди меня, доченька, скоро буду дома!" – добавила защитница. Далее женщина обняла представительницу Координационного центра и благодарила ее, что дали позвонить ребенку.
Украина вернула 130 защитников и защитниц
Украина смогла вернуть еще 130 наших защитников и защитниц. Обмен состоялся 7 марта.
Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали",
– заявил глава Офиса Президента.
Андрей Ермак добавил, что 35 военных – это бойцы из Донецкого направления – их взяли в плен в районе Соледара и Бахмута.
Украина вернула наших бойцов /Фото Координационного штаба по обращению с военнопленными
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что младшему освобожденному еще не исполнился 21 год. Старшему герою скоро будет 64 года.