Украинки победили на олимпиаде по математике в Европе

Украинская команда победила на Европейской олимпиаде по математике для девушек с общим результатом 115 баллов. Вторую и третью строчки в командном зачете заняли команды из Польши и Болгарии с общим результатом команд 110 и 105 баллов соответственно.

Соревнования – написание работ – длилось 2 дня, с 9 до 10 апреля. Ежедневно участники решали по три задачи. За каждую из них они могли получить от 0 до 7 баллов. Оценивали не только правильность, но и оригинальность решений, сообщили в Минобразования.

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В частности, украинки получили следующие награды:

Екатерина Горох (ученица 11-го класса КПНЛ №145) – золотая медаль (31 балл)

Карина Нечипорук (ученица 11-го класса лицея №208) – золотая медаль (35 баллов)

Влада Петрусенко (ученица 11-го класса Новопечерские школы) – золотая медаль (33 балла)

Олеся Билык (ученица 11-го класса КПНЛ № 145) – бронзовая медаль (16 баллов).

В личном первенстве победила участница из Сербии Елена Иванчич, которая все задачи решила с высоким результатом и в целом получила 42 балла.

В целом наибольшее количество баллов в командном зачете получила команда из США – 125 баллов. Однако они участвовали в соревнованиях вне конкурса, поэтому первенство досталось украинской команде, которая по сумме баллов заняла 2 место.

В соревнованиях от Украины участвовала еще одна команда младших девушек. Они завоевали 3 бронзовых медали и 1 специальную награду.