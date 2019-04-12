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      Украинки победили на олимпиаде по математике в Европе

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      Украинская команда победила на Европейской олимпиаде по математике для девушек
      Украинская команда победила на Европейской олимпиаде по математике для девушек / Минобразования

      Украинская команда победила на Европейской олимпиаде по математике для девушек с общим результатом 115 баллов. Вторую и третью строчки в командном зачете заняли команды из Польши и Болгарии с общим результатом команд 110 и 105 баллов соответственно.

      Соревнования – написание работ – длилось 2 дня, с 9 до 10 апреля. Ежедневно участники решали по три задачи. За каждую из них они могли получить от 0 до 7 баллов. Оценивали не только правильность, но и оригинальность решений, сообщили в Минобразования.

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      В частности, украинки получили следующие награды:

      • Екатерина Горох (ученица 11-го класса КПНЛ №145) – золотая медаль (31 балл)
      • Карина Нечипорук (ученица 11-го класса лицея №208) – золотая медаль (35 баллов)
      • Влада Петрусенко (ученица 11-го класса Новопечерские школы) – золотая медаль (33 балла)
      • Олеся Билык (ученица 11-го класса КПНЛ № 145) – бронзовая медаль (16 баллов).

      В личном первенстве победила участница из Сербии Елена Иванчич, которая все задачи решила с высоким результатом и в целом получила 42 балла.

      В целом наибольшее количество баллов в командном зачете получила команда из США – 125 баллов. Однако они участвовали в соревнованиях вне конкурса, поэтому первенство досталось украинской команде, которая по сумме баллов заняла 2 место.

      В соревнованиях от Украины участвовала еще одна команда младших девушек. Они завоевали 3 бронзовых медали и 1 специальную награду.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Европа Министерство образования и науки Украины Образование
      Источник: 24 канал
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