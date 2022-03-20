Источником дополнительных средств стал официальный кредит от Великобритании.

Соответствующий закон 20 марта подписал президент Владимир Зеленский. Финансирование Вооруженных Сил Украины увеличится на 67,56 миллиарда гривен.

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Сообщается, что источником дополнительных средств стал официальный кредит от Великобритании в поддержку обороноспособности ВСУ. Выделенные деньги будут направлены на усиление флота.

За полученные деньги Украина собирается:

закупить у британцев два противоминных корабля;

покрыть доставку и обслуживание кораблей;

начать совместное строительство восьми ракетных катеров;

начать совместное строительство фрегата.

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