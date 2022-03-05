Всего Вооруженные силы Украины уничтожили 1 902 единицы вражеской техники. По оценкам Forbes, в рублях потери составляют 331,2 миллиарда.

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Речь идет о такой технике: 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин.



Потери техники российских убийц / Инфографика Forbes

Как анализировали потери

Танки стоили для России 1 миллиард долларов, боевые бронированные машины – 0,6 миллиарда долларов, а все пассажиры вместе – 1,1 миллиарда долларов. В Forbes отметили, что это приблизительная оценка. Они брали информацию о стоимости единицы из открытых источников.

"Например, цена танка в расчетах – 4 миллиона долларов, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году", – отметили в Forbes.

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