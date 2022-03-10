На одном из направлений возле Николаева ВСУ заняли часть сел.

К теме Пешком не весело ходить, с техникой совсем туго, – Ким о попытках оккупантов идти на Николаев

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью враг обстреливал территории Николаева, однако украинские защитники тоже хорошо поработали.

Авиация разбомбила колонну снабжения, отработала артиллерия по ним, разрушили часть танков и позиций их, что и помогло продвинуться вперед,

– подчеркнул Ким.

По его словам, ВСУ на Николаевщине позиционно ночью все отработали, теперь ждут информацию от разведки, чтобы знать планы оккупантов на день.

Виталий Ким подчеркнул, что ущерб, нанесенный врагу за ночь, – приличные. Более того, область продолжает коллекционировать технику оккупантов.