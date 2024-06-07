На вооружении Сил обороны Украины гусеничные бронетранспортеры М113 находятся еще с 2022 года. Техника очень хорошо показала себя за время полномасштабной войны в Украине и участвует в боевых действиях на разных участках фронта.

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На сегодня это одна из самых распространенных боевых машин в мире. Сейчас она стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч ее единиц в более чем 40 модификациях.



"Украинская бронетехника" передала военным бронетранспортеры / Фото "Украинской бронетехники"

Как отмечает оборонно-промышленное предприятие, вес бронетранспортера – 11 440 килограммов. На нем могут передвигаться двое членов экипажа и 11 пассажиров.



Бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Ярость" уже используют технику на линии соприкосновения / Фото "Украинской бронетехники"

Мощность двигателя М113 – 265 л.с., скорость – 61 километр в час. Броня обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62, лобовая часть – 12,7.



Бронетранспортеры в постоянной потребности на фронте / Фото "Украинской бронетехники"

Вооружение состоит из одного 12,7-миллиметрового пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительно защиты стрелка в турели. М113 также можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.

Бронетранспортеры М113 от "Украинской бронетехники": смотрите видео