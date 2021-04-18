Все мы стремимся к установлению справедливого мира. Мир – естественное состояние человечества. Но поможет ли нам в этом страх? Нет, страхом не победить. Далее читайте на украинском.

Страх – інструмент агресора

В ці квітневі дні ми входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію. Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш народ і наші цінності.

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І сусід-агресор добре знає, що протягом усього цього часу українці виявили таку силу духу та єдності, якої мало хто від нас очікував. Нас не знищили обстріли й не зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в паніці російська влада ширить "вірус страху", який століттями вирощує й культивує у підвладних їй сама, – погрожує знищити, брязкає зброєю, збільшує психологічний тиск. Страх – дійсно небезпечний "вірус", що може вбити зсередини. Але страх – це всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас.

Не бійтеся! Не падайте духом!

Ми – сильний народ і вміємо долати виклики. Пригадайте події 2014-го року, як тоді поширювали "вірус страху", але перед лицем справжньої небезпеки страх зник, натомість молитви Церков та єдність народу, сила армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора. Як результат – ми зберегли державність, вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь, зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту і в серцях мільйонів співвітчизників.

Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани опікуються військовими. Українська Церква – з українським народом.