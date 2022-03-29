Украинскую делегацию возглавляют министр обороны Алексей Резников и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

На тему В администрации Эрдогана указали, какие видят красные линии в переговорах России и Украины

В течение двух недель это первые переговоры с глазу на глаз. СМИ пишут, что в них чувствуется спешка. Дело в том, что Украина добивается прекращения огня, ведь Россия войну не прекращает.

Встреча начнется в 10.00. Ее помог организовать президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кулеба рассказал о программе максимум

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал требования в Стамбуле. Он подчеркнул, что мы не торгуем людьми, землей или суверенитетом.

Минимальная программа – это гуманитарные вопросы, а программа максимальная – достижение договоренности о прекращении огня.