Информация об этом появилась в Фейсбуке Владимира Зеленского в 15:46 по Киеву. Таковы результаты переговоров Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.

Важно Украина договорилась о переговорах с Россией

Лукашенко заявил о своей ответственности в переговорах Украины с Россией

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле,

– заявил Верховный Главнокомандующий ВСУ.

В частности, Владимир Зеленский объяснил, что договорились, что украинская делегация встретится с россиской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

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