Об этом сообщил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на собрании организации.

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"Помощь от "Украинской команды" получили более 131 тысячи человек с начала широкомасштабного российского вторжения. Общая стоимость помощи составила более 110 миллионов гривен", – отметил Артур Палатный.

По его словам, всего было отправлено более 650 тонн грузов помощи гражданскому населению и военным.

Одно из главных направлений нашей работы – помощь нашим военным, защищающим украинскую землю. Благодаря проекту "Бандерпечи" нам удалось согреть более 12 тысяч военных. Также в рамках нашего проекта "Тепло на фронт" мы передали более 22 000 индивидуальных согревающих наборов для наших бойцов.

– сообщил Палатный.

Также руководитель Волонтерского штаба рассказал о других направлениях работы "Украинской команды", в частности о десятках переданных автомобилей, квадрокоптеров и тепловизоров, а также сотнях единиц формы для Сил обороны Украины.

"Мы прошли сложный путь. Но самый сложный впереди. У нас остается задача номер один – содействие и помощь ВСУ. И так мы обязательно победим! Уже побеждаем!" – подчеркнул Артур Палатный.