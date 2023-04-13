Об этом сообщили на фейсбук-странице волонтерского штаба. Что именно получили украинские защитники, рассказываем дальше.

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"Украинская команда" передала бойцам тысячи пасхальных подарков

"Пасха – это праздник победы жизни над смертью, добра над злом. Именно за это бьются сегодня миллионы украинцев против темной варварской силы, которая несет рабство и смерть. Поддерживаем наших защитников в их борьбе. «Украинская команда» передала бойцам из разных подразделений тысячи пасхальных куличей и других подарков. Для того, чтобы наши бойцы чувствовали, что тыл, люди, живущие сегодня в относительно мирных городах и поселках, благодарны за защиту", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Украинская команда" передала бойцам пасхальные подарки: смотрите видео

Ранее "Украинская команда" передала бойцам на самых горячих направлениях разведывательные дроны с тепловизорами и десятки дронов-камикадзе с "взрывными посланиями" оккупантам от украинцев, собиравших средства на беспилотники.