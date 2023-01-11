Об этом рассказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный, сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба.

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"Украинская команда" продолжает поддерживать наших защитников. Сегодня мы передали добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор" внедорожник Iveco. Его привезли из Италии, где он использовался для патрулирования приграничья. В наших реалиях автомобиль можно использовать для вывоза раненых с поля боя, а также в качестве машины тылового обеспечения", – сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Он отметил, что уже в ближайшее время внедорожник отправится в одну из самых горячих точек на Востоке нашего государства.

Добровольческий корпус "Правого сектора" получил внедорожник от "Украинской команды": смотрите видео

Ранее волонтеры "Украинской команды" передали украинским военным на передовую 1180 бандерпечей, которые помогли обогреть более 10 000 защитников. Также сообщалось, что "Украинская команда" собирает средства для обеспечения десятков тысяч военных на передовой индивидуальными наборами для обогрева.