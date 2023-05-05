Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

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"Передали защитникам очередную партию дронов-камикадзе. Они поедут на одно из самых горячих направлений вместе с бойцами 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева. Каждая из этих "боевых птиц" понесет вместе со взрывчаткой ваши послания оккупантам. "Кремль, спишь?", "За детей Умани!", "За хмельницких спасателей!" и другие. Наш сбор продолжается. Присоединяйтесь! И не забывайте писать в комментариях свои пожелания врагу", – заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Украинцы собрали, "Украинская команда" передала, а наша задача – доставить. И точно в цель,

– подчеркнул представитель 204-го батальона.

Бойцы батальона также прошли учения по управлению дронами, организованные "Украинской командой".

Напомним, что "Украинская команда" не только поставляет в военные подразделения боевые дроны, но и учит бойцов управлять ими. Бойцы 204-го батальона также прошли теоретическую и практическую подготовку. И теперь знают, как использовать беспилотники с вашими взрывными посланиями максимально эффективно,

– подчеркнули в волонтерском штабе.

Новая партия боевых дронов с "взрывными" посланиями от украинцев: смотрите видео

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