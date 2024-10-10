Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".

Читайте также Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко привезли дроны, РЭБы и броневик на Донбасс

"Передали еще одну партию больших дронов-камикадзе батальону "Свобода" Нацгвардии Украины. Сегодня бойцы батальона "Свобода" в очень тяжелых условиях бьют орков на Северском направлении", – говорится в сообщении.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил боевой дух и высокую мотивированность бойцов "Свободы".

Эти ребята с самого начала полномасштабной войны – на самых тяжелых участках фронта. Несмотря на это, они сохраняют боевой дух и чрезвычайную мотивированность. Уверен, наши дроны помогут им еще быстрее очищать украинскую землю от захватчиков,

– сказал Артур Палатный.

Волонтеры поблагодарили украинцев, которые помогали собирать на дроны. Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию самолетов-камикадзе 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление.

Также напомним, что Владимир Кличко вместе с волонтерами "Украинской команды" съездили на Донбасс и привезли трем бригадам FPV-дроны, "Мавики", системы РЭБ и украинский броневик "Кобра" стоимостью 250 тысяч долларов.