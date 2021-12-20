К примеру, по росту зарплат украинская металлургия является лидером среди всех отраслей украинской экономики.

По словам и.о. министра экономики Украины в 2020 году Павла Кухты, Украину на новый уровень вытянет развитие экономики. Современную экономику развивает бизнес и частный сектор.

Утверждение о лидерстве отрасли неслучайно, поскольку ее представляют очень сильные игроки. Одним из ярких примеров является Группа Метинвест, которая за год увеличила зарплаты персонала на 25%. Зарплатный Фонд вырос на 160 миллионов долларов. Кроме зарплаты, внедрили мотивационные и социальные пакеты.

В течение последних 5 лет зарплаты по отрасли поднялись с учетом инфляции на 80%. Ни одна другая отрасль не демонстрировала по Украине,

– поделился глава федерации металлургов Украины Сергей Биленький.