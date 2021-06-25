Вместе с металлическим забором снесло и несколько журналистов, которые как раз хотели увидеть взлет самого большого в мире самолета.
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Как все происходило
Десятки людей собрались у военной британской авиабазы Брайз-Нортон посмотреть на взлет украинского транспортного самолета "Мрия". Ан-225 только что вернулся к выполнению рейсов после ремонта.
Фотографы сгрудились за оградой, чтобы отснять взлет "Мрии", однако забор не выдержал мощности двигателей и рухнул.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но несколько человек на себе ощутили все величие украинского самолета.
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Не обошлось без скандала
Один из очевидцев ситуации пошутил: "надо прислать россиянам счет за это". Фраза вызвала возмущение у пользователей сети. Они пристыдили комментатора за то, что он не знает, что "Мрия" – это украинский самолет.
Что известно об украинском самолете?
Ан-225 является самым тяжелым грузоподъемным транспортным реактивным самолетом, который когда-либо вздымался в небо. Самолет может брать на борт 250 тонн груза. Всего на счету Ан-225 "Мрия" – более 240 мировых рекордов. Украинский самолет транспортировал самые тяжелые и самые большие грузы в истории авиации.