Видео в фейсбуке опубликовал один из очевидцев происшествия. По информации сервиса Flight Radar 24, 9 января самолет "Мрия" выполняла рейс Стамбул – Жешув.

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На опубликованном ролике видно, что территорию окутал густой туман. Поэтому сначала на видео только слышен звук шести приближающихся двигателей самолета, однако самого воздушного судна не видно.

Впоследствии Ан-225 появился прямо над наблюдателями. При этом самолет-гигант "разрезал" туман и успешно отправился на посадку. Облака, разрезанные самолетом, остались в небе разделенными на двое, а посредине оставила полоса голубого неба.

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