Список компаний-победителей опубликовал международный союз кинотеатров (UNIC) – это торговая организация, представляющая интересы операторов кинотеатров в 39 европейских странах, и Boxoffice Pro – ведущее мировое торговое издание.

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По словам руководителя сети Романа Романчука, возобновление показов после разрушений было патриотическим решением.

Мы как крупнейшая сеть кинотеатров всегда понимали нашу важность для экономики и людей, которые хотят смотреть кино. Ведь поход в кино – это часть мирной жизни, к которой мы так стремимся после победы. Мы также понимаем наше влияние на развитие сопутствующих отраслей. Люди приезжают к нам по всей Украине на транспорте, покупают пищевые продукты – это все движение экономики, и во время войны это очень важно,

– рассказал Романчук.

Бизнес Мультиплекс попал в крайне затруднительное положение, ведь возобновление показов происходило в условиях отключения электричества, комендантских часов и воздушных тревог.

Как сообщается, с 24 февраля 2022 года Multiplex прекратил работу всех кинотеатров и столкнулся с потерями и разрушениями. Так, кинотеатр в Мариуполе был полностью уничтожен. Кинотеатр в Херсоне пострадал от разрушений и мародерства, его здание до сих пор непригодно для эксплуатации. От ракетных обстрелов частично были разрушены кинотеатры в Николаеве, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве (в ТРЦ "Ретровиль" и "Лавина").

Победителем рейтинга этого года является ODEON Cinemas Group – британская европейская дочерняя компания AMC Theatres, которая имеет почти 2 500 кинотеатров в Великобритании и Ирландии, Финляндии, Германии, Италии, Норвегии, Португалии, Испании и Швеции.

Четверку лидеров замыкают Cineworld (Великобритания), Vue International (Великобритания) и Pathé Cinémas (Франция).

Напомним, ранее Мультиплекс показал фоторепортаж из разрушенных кинотеатров.