Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.

Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним средством разгромил колонну из 20 единиц военной техники,

– отметили в Генштабе.

Полный текст сообщения:

Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов.

Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1. Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

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