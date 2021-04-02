О жестокости, беспринципности и противозаконности российского режима в Крыму не стоит говорить. В то же время украинская власть недостаточно сделала для того, чтобы повлиять на ситуацию.

Украина – не в полной мере мобилизовала международное сообщество. Такое мнение в блоге "территория равенства" высказала Оксана Покальчук.

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Крым не получил поддержку государства

По ее словам, крымские татары не получили нормальной поддержки от государства. Ведь Украина могла бы, как минимум:

поддержать крымские и крымскотатарские информационные каналы;

поддержать культурные мероприятия;

поддержать семьи пострадавших от оккупационных властей;

принять закон О статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины;

активно говорить о важности крымскотатарской культуры, об историях из Крыма.

В конце концов, как отметила журналистка, чиновники во время бесконечных политических игр должны находить время на мощный и откровенный разговор о Крыме.

Нужно, чтобы они рассказывали нам истории семей, мотивировали помогать, поддерживать и хранить память о тех, кто боролся и продолжает бороться,

– отметила Покальчук.

Она отметила, что Украина по Крыму сделала критически мало: "Я требую изменений. Вопрос Крыма должен быть на повестке дня не формально, а реально. Только тогда мы увидим прогресс", – добавила блогер.

Кстати! Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля 2021 года подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

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