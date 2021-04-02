Украинская власть сделала критически мало для Крыма, - Покальчук
О жестокости, беспринципности и противозаконности российского режима в Крыму не стоит говорить. В то же время украинская власть недостаточно сделала для того, чтобы повлиять на ситуацию.
Источник:"Схемы" на 24 канале
Украина – не в полной мере мобилизовала международное сообщество. Такое мнение в блоге "территория равенства" высказала Оксана Покальчук.
Больше читайте здесь Внезапно исчез 5 лет назад: активист Ибрагимов не смирился с российской оккупацией
Крым не получил поддержку государства
По ее словам, крымские татары не получили нормальной поддержки от государства. Ведь Украина могла бы, как минимум:
- поддержать крымские и крымскотатарские информационные каналы;
- поддержать культурные мероприятия;
- поддержать семьи пострадавших от оккупационных властей;
- принять закон О статусе крымскотатарского народа и о коренных народах Украины;
- активно говорить о важности крымскотатарской культуры, об историях из Крыма.
В конце концов, как отметила журналистка, чиновники во время бесконечных политических игр должны находить время на мощный и откровенный разговор о Крыме.
Нужно, чтобы они рассказывали нам истории семей, мотивировали помогать, поддерживать и хранить память о тех, кто боролся и продолжает бороться,
– отметила Покальчук.
Она отметила, что Украина по Крыму сделала критически мало: "Я требую изменений. Вопрос Крыма должен быть на повестке дня не формально, а реально. Только тогда мы увидим прогресс", – добавила блогер.
Эрвин Ибрагимов не смирился с российской оккупацией: смотрите видео
Поделиться новостью