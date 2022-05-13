В Пентагоне подтвердили, что украинская артиллерия "разочаровывает" россиян в их попытках продвинуться на Донбассе. Речь идет, в частности, о форсировании врагом реки Северский Донец в Луганской области.

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Пентагон об украинских артиллеристах на Донбассе

Высокопоставленный представитель Пентагона дал комментарий изданию CNN. Он отметил, что между Изюмом и Славянском идут тяжелые бои, впрочем, россияне не смогли достичь там большого прогресса. В частности, им не удалось укрепить свои позиции на северо-восточном направлении.

Вместе с тем американский чиновник отметил, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки зафиксировало "постепенное" продвижение российских оккупантов в западном направлении от Попасной.

При этом представитель Пентагона заявил, что "подавляющее большинство" из 89 артиллерийских систем гаубиц, передаваемых Соединенными Штатами Украины, в настоящее время эффективно применяются Вооруженными Силами Украины на Востоке нашего государства.

Отзывы, которые мы получаем от украинских артиллеристов (по американским гаубицам М777 – ред. 24 канал), очень положительные,

– отметил чиновник.

К слову, представитель Пентагона отметил, что около 30 украинских военных уже прошли курс технического обслуживания американских гаубиц М777, а еще 17 находятся на двухнедельном курсе обучения. При этом он добавил, что еще раньше 370 украинских защитников и защитниц научились пользоваться ими.

Ситуация на Донбассе 13 апреля: сводка Генштаба

В генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 18:00 13 мая обстрелы россиян на Донбассе продолжались. Враг пытался продвинуться, но в большинстве своем не имел никакого успеха. В частности, неудачными были наступления россиян на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлении, в частности, попытки штурма ряда населенных пунктов.

Вместе с тем противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Авиаудары враг наносил по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

На Донецком и Таврическом направлении российские оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Марьинка, Каменка и Новомихайловка. Продолжаются попытки врага блокировать украинские силы в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".

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