Когда украинские беженцы вернутся домой

Все чаще возникает вопрос, вернутся ли украинские беженцы домой и при каких условиях. Об этом рассказал эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов Евгений Глебовицкий.

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Эксперт назвал три фактора, которые будут влиять на возвращение украинских беженцев из-за границы:

Основной фактор – это окончание войны. Если война закончится так, что будет понятно, что мир стабилен, то многие будут готовы возвращаться. Если мир, по их мнению, будет нестабильным и будет сохраняться значительная стратегическая неопределенность, то они будут оставаться в ЕС. Вторым фактором эксперт назвал продолжительность войны – "сколько зим перезимуют украинцы, прежде чем они смогут вернуться". Глибовицкий добавил, что чем больше сезонов они проведут за границей, тем меньше будет желание возвращаться. Кроме того, Глебовицкий предположил, что многие европейские страны создадут скрытые инструменты для удержания украинцев (налоговые кредиты, образовательные возможности и т.п.). Речь в основном о женщинах с детьми. Таким образом, государства захотят решить свои демографические проблемы.

Глебовицкий подчеркнул, что могут быть и другие факторы, которые повлияют на решение украинских беженцев о возвращении домой.