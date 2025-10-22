В США поражены масштабами: сколько дронов Украина использует ежедневно

В ВСУ рассказали, сколько дронов ежедневно использует Украина для защиты своих территорий. Иван Павленко поделился новой разработкой украинских военных в сфере БпЛА.

Украина в войне с Россией применяет около 9000 дронов ежедневно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о применении украинских беспилотников?

Начальник управления радиоэлектронной борьбы ВСУ Иван Павленко рассказал на конференции Cipher Brief, которая состоялась 21 октября, что Украина сейчас использует от семи до девяти тысяч дронов в день.

А также сообщил, что в украинской армии в последние месяцы появились новые категории беспилотников, среди которых – различные типы дронов-перехватчиков. Они предназначены для сбивания российских БпЛА "Шахед" и даже вражеских управляемых ракет.

Экс-генерал США Дэвид Петреус, который тоже присоединился к конференции, признался, что такое количество поражает – ведь даже Соединенные Штаты производят лишь несколько сотен тысяч дронов в год.

То, что там происходит, действительно захватывает дух,

– добавил Петреус.

Будет ли соглашение с США?

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, Украине пришлось стремительно освоить качественное производство беспилотников. Разработчики научились гибкости и быстрому совершенствованию конструкций дронов, чтобы адаптироваться к изменениям в тактике и вооружении врага.

Поэтому Киев предложил США соглашение о производстве украинских БпЛА в Соединенных Штатах или в странах Европы. Это открывает возможность экспорта этих дронов для использования американскими вооруженными силами.

