У США вражені масштабами: скільки дронів Україна використовує щодня

У ЗСУ розповіли, скільки дронів щодня використовує Україна для захисту своїх територій. Іван Павленко поділився новою розробкою українських військових у сфері БпЛА.

Україна у війні з Росією застосовує близько 9000 дронів щоденно. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про застосування українських безпілотників?

Начальник управління радіоелектронної боротьби ЗСУ Іван Павленко розповів на конференції Cipher Brief, яка відбулась 21 жовтня, що Україна наразі використовує від семи до дев'яти тисяч дронів на день.

А також повідомив, що в українському війську в останні місяці з'явились нові категорії безпілотників, серед яких – різні типи дронів-перехоплювачів. Вони призначені для збиття російських БпЛА "Шахед" та навіть ворожих керованих ракет.

Ексгенерал США Девід Петреус, який теж долучився до конференції, зізнався, що така кількість вражає – адже навіть Сполучені Штати виробляють лише кілька сотень тисяч дронів на рік.

Те, що там відбувається, справді захоплює дух,

– додав Петреус.

Чи буде угода зі США?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Україні довелось стрімко опанувати якісне виробництво безпілотників. Розробники навчились гнучкості та швидкому вдосконаленню конструкцій дронів, щоб адаптуватись до змін у тактиці та озброєнні ворога.

Тож Київ запропонував США угоду щодо виробництва українських БпЛА у Сполучених Штатах чи в країнах Європі. Це відкриває можливість експорту цих дронів для використання американськими збройними силами.

Як працюють нові українські безпілотники?