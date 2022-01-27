Миссия ООН поручила украинским военным ударить по разведанным целям противника с помощью вертолетов Ми-8 в районе города Буния.

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Как проходила операция

Во время выполнения боевого задания украинские пилоты провели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки. Таким образом, смогли избежать вероятной атаки боевиков.

Следовательно, все цели удалось уничтожить. Отметили, что такие боевые задачи привычны для пилотов, потому что это входит в основные задачи украинского национального контингента в ДР Конго.

Боевики в Конго активизировались

Так, повстанцы нападают на населенные пункты в провинции Северное Киву. К сожалению, мирное население продолжает гибнуть.

Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" все чаще грабят и сжигают местные поселения.

Поэтому президент ДР Конго Феликс Чисекеди обратился к правительству Уганды с просьбой совместно противодействовать преступлениям. Совместная операция по борьбе с террористами длится с декабря, но отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствуют усилиям.

Миротворцы обезвредили базу боевиков / Фото из фейсбука 18-го отдельного вертолетного отряда ДР Конго

Что известно об украинской миссии в ДР Конго

18 отдельный вертолетный отряд выполняет задачи в составе Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго с 2012 года. Контингент выполняет ряд задач. В частности, транспортные перевозки, огневую поддержку наземных сил, воздушное сопровождение, поисково-спасательные операции.

Сейчас идет 12 ротация. В ДР Конго находятся 246 военнослужащих Украины.

Местность, где проводили спецоперацию / Фото из фейсбука 18-го отдельного вертолетного отряда ДР Конго

Приблизительное место базы / Фото из фейсбука 18-го отдельного вертолетного отряда ДР Конго