Об этом глава государства рассказал во время выступления на форуме "Большая стройка: Авиация. Туризм". Зеленский отметил, что Украина активно развивает аэропорты.

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В Украине создадут национального авиаперевозчика

В рамках этой программы ("Большая стройка" – 24 канал) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили, от обещаний переходим к практической реализации, это наш национальный авиаперевозчик,

– сказал Зеленский.

По словам президента, старт программы намечен на 25 ноября. Глава государства подчеркнул, что Украина готова инвестировать в воздушный флот, загружать, как украинских производителей, так и мировых лидеров авиастроения.

Это – вопрос имиджа, – президент

Что касается воплощения этой идеи, то речь идет не только об увеличении прибыли и пассажиропотока, но и о вопросе статуса и имиджа.

– добавил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украина инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов: в новые взлетно-посадочные полосы, терминалы.

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На рынке перевозок всем хватит места, – Кубраков

Наши расчеты показывают, что рынок будет расти. Нам всем точно хватит места, мы будем осторожны и не будем жестко конкурировать с нашим частным бизнесом,

– заверил Кубраков.

Министр напомнил, что за последние 2 года Украина столкнулась с несколькими масштабными случаями эвакуации граждан – во время пандемии и из Афганистана. Национальный авиаперевозчик позволит быстрее реагировать на такие вызовы.

Бизнес-план проекта уже разработали, помощь в разработке предоставляют французские консультанты.

Обратите внимание! Министр инфрастуры Александр Кубраков подписал меморандум с компанией Airbus о создании перевозчика.

Что известно о меморандуме:

Как сообщает Интерфакс-Украина, документ предусматривает приобретение или лизинг 22 самолетов.

Речь идет о 6 малых узкофюзеляжных самолетах, 12 средних узкофюзеляжных и 6 широкофюзеляжных самолетах.

В меморандуме разработан алгоритм сотрудничества между французской и украинской стороной.

Смотрите фото с выступления Зеленского и подписание меморандума / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Смотрите видео с выступления президента Зеленского: