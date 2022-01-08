На его форме были ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, медаль "За воинскую доблесть" и другие. Парад состоялся 9 мая в честь 75-летия Победы в так называемой Великой Отечественной войне.

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Елисееву могли нацепить награды по приказу

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко считает, что Елисеев нацепил украинские ордена по приказу или с одобрения российского командования. "Он не мог выехать, если бы не было согласования. Это был специальный посыл", – пояснил Муженко.

Обратите внимание! В феврале 2021 года СНБО лишил Сергея Елисеева всех государственных наград и знаков отличия.

Бывший первый вице-президент ВМС Украины в 2014 году пожаловался на якобы плохое здоровье и уволился из рядов украинской армии в Крыму. Мол, он россиянин и не будет воевать "со своими".

Елисеев также был против того, чтобы освободить Верховный Совет Крыма в Симферополе. Впоследствии госизменник пошел служить в российские Вооруженные силы на Балтийский флот. Он стал заместителем командующего флотом страны-агрессора.

"Присяга превыше всего"

Также из рядов украинской армии на службу России перешел и старший офицерский состав, в частности Сергей Стороженко – полковник и командир 36 бригады береговой обороны ВМС Украины. Он известен тем, что говорил, что "присяга превыше всего", когда его часть окружили российские военные. Однако впоследствии стал коллаборантом и предложил это своим бойцам.

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Назначение от Януковича

В феврале 2014 году адмирала Юрия Ильина, служившего в Крыму, назначают начальником Генштаба ВСУ. Об этом приказ дал беглый президент Виктор Янукович. По словам экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, Ильин был политически ангажирован под политсилу "Партия регионов". Более того, именно он давал приказы разгонять митингующих во время Евромайдана.

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