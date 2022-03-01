В Минобороны подчеркнули, что связь – один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий. Однако россияне, которые не будут иметь возможности звонить с собственных телефонов, будут отбирать их у населения.
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Надо сразу блокировать телефон
Призываем украинцев, у которых отобрали мобильный телефон представители вражеских войск, как можно скорее сообщить об этом оператору и попросить заблокировать украденный телефон. Мы понимаем, что сделать это, когда забрали телефон, непростая задача,
– рассказали в Минобороны.
В Минобороны советуют сразу найти соседей или знакомые, у которых есть телефон, можно воспользоваться стационарным аппаратом. Главное – заблокировать номер, потому что от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев.
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