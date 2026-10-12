Локомотив получил повреждения, которые делают невозможной его дальнейшую эксплуатацию без капитального ремонта. Об этом "Атеш" сообщил в соцсетях.

Что известно о диверсии?

Члены движения провели успешную операцию на стратегически важном объекте железнодорожной инфраструктуры России. Они уничтожили грузовой тепловоз 2ТЕ116У.

Железнодорожный узел Лиски является ключевой артерией на главном южном направлении РЖД. Именно через эту станцию следуют эшелоны из Поволжья, Урала и Сибири в направлении Валуйок.

Партизаны отметили, что по этому маршруту российское командование непрерывно перебрасывает тяжелую бронетехнику, топливо и тонны боеприпасов для своей группировки, которая пытается штурмовать украинские позиции на Купянском направлении. В условиях острого дефицита исправных локомотивов повреждение тепловоза приводит к системным задержкам военных грузов и сбоям в графике снабжения вражеских сил на фронте.

Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и готовит широкую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага,

– подчеркнули в "Атеш".

OSINT-каналы сообщали, что в ночь на 11 октября в Владимирской области был атакован дата-центр "Яндекса". После многочисленных взрывов несколько сервисов компании перестали работать.