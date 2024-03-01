Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнаг рассказал в эфире телемарафона 1 марта, информирует 24 Канал.

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Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически задачи ударов по воздушным и неземным целям. Ведь важно научиться не только летать на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать,

- отметил спикер.

По словам Игната, сейчас также продолжается подготовка наземного персонала. Они учатся, как обслуживать самолеты F-16 и вооружение этих истребителей, как его программировать.

"Эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожал воздушные, наземные, ну и надводные цели", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Кроме того, и в Украине готовят и адаптируют инфраструктуру "на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэродромов".

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