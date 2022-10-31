Они предложили не изменять тарифы, а в противном случае это приведет к дополнительным многомиллиардным расходам и даже остановке некоторых производств.

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Об этом шла речь на рабочем совещании Федерации работодателей Украины по вопросам повышения тарифов на электроэнергию.

По словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, в случае принятия предложения "Укрэнерго" дополнительные расходы горно-металлургического комплекса в 2023 году составят 4,5 – 5 миллиарда гривен. "Сейчас мощности предприятий ГМК загружены на 20% от довоенного уровня, металлургических комбинатов – на 15%, заводы работают в убыток, они не покрывают даже 70% переменных затрат", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас очень страдает себестоимость металлургической продукции из-за подорожания логистики и блокады морпортов. "О какой-либо прибыли или "выходе в ноль" абсолютно не идет речь. Поэтому любое повышение тарифов – это дополнительная нагрузка на металлургов, что приведет к потере рабочих мест, люди потеряют доход, а государство – налоги", – подчеркнул Каленков, добавив, что сейчас цена ошибочного государственного решения очень растет.

Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Людмила Крепко отметила, что при таком повышении тарифов на электричество цементные предприятия просто не выживут. "Предложение "Укрэнерго" нужно пересматривать, поскольку большая часть наших заводов уже не могут работать", – сказала она.

Игорь Гольченко, вице-президент "Союза химиков", отметил, что в случае повышения тарифов промышленности нужны компенсаторы. "Будет дополнительная нагрузка на предприятия, будет удар по себестоимости продукции и по трудовым коллективам, которые сейчас мы пытаемся сохранить. Забирать обороты – это не разумный выход из ситуации, нужны какие-то компенсаторы, а проблему нужно выносить на уровень правительства Украины", – отметил эксперт.

Вице-президент ассоциации "Стекло Украины" Владимир Цветов поддержал это предложение. "Нужно выносить вопросы на уровень профильной вице-премьер-министра Юлии Свириденко. Уже сейчас 50% заводов нашей отрасли остановлены, самая худшая ситуация в Днепропетровской области, правительство должно установить приоритеты", – сказал он.

Елена Колесникова, представительница Федерации работодателей Украины, отметила, что промышленные предприятия также обеспечивают потребности армии и терробороны в основном за свой счет. "Поэтому повышение тарифов на электричество – это отнятие денег у ВСУ, которое будет просто отдалять победу. Надо посчитать, кто и сколько инвестирует в нашу победу, производя заказы для военных. Кроме этого, у нас большой машиностроительный комплекс, выполняющий военные заказы. Они очень четко регламентируются и по срокам, и по цене. Во многих случаях они энергоемкие. Поэтому в случае повышения появится вопрос, смогут ли заводы выполнять эти заказы", – подчеркнула она.

В конце сентября 2022 года НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение на 2023 год тарифа на передачу электроэнергии по действующему на 84% – до 636,17 грн/МВт-ч и тарифу на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению на 234% – до 207,63 грн/МВт-час.