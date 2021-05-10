Хуже животных: украинские туристы поссорились в самолете, женщине отгрызли ноготь – фото 18+
Между украинскими туристами прямо на борту самолета произошла кровавая стычка. Как следствие – одна из пассажирок получила легкие травмы.
Источник:инстаргам Андрея Трушковского
Свидетелем инцидента стал столичный блогер Андрей Трушковский. На своей странице в инстаграме он рассказал все детали конфликта.
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Из-за чего возникла ссора
Как отметил Андрей Трушковский, туристы Юлия и ее муж Константин направлялись в Доминиканскую Республику рейсом Борисполь – Ла Романа.
Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сиденью Юли. Костя попросил, чтобы он (ребенок – 24 канал) этого не делал. Когда Костя вернулся из туалета и сел на свое кресло, он его откинул (это есть в любом самолете). Тогда женщина набросилась на Юлю, которая спала, и начала ху*рить ей кресло: "Вы, с*ки, стервы",
– написал Андрей Трушковский.
Агрессивная пассажирка поцарапала лицо Юлии до крови, а также покусала ей руку и даже откусила ноготь.
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Украинка пострадала от пассажирки в самолете / Фото из инстаграма Андрея Трушковского
Как отреагировали в авиакомпании
Бортпроводники пересадили пару и сообщили об инциденте в полицию. Однако правоохранители по прилету попросили туристов решать вопросы самостоятельно.
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